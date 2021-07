Meteo Sicilia, arriva vortice ciclonico: maltempo anche a Catania

Meteo Sicilia, c'è una tregua dalle ondate di caldo degli ultimi giorni: un vortice ciclonico, in arrivo dalla Francia, porterà maltempo e temperature più basse.

Meteo Sicilia: arriva una tregua dalle ondate di caldo che hanno caratterizzato la Sicilia negli ultimi giorni. Le calde temperature che hanno caratterizzato questo inizio estate sono infatti destinate a cambiare e a diminuire. Temporali e persino grandine continueranno a colpire ancora per un po’ l’Italia, come è già avvenuto in alcune regioni del Nord.

L’anticiclone africano verrà spazzato via da un largo corridoio ad un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia. La fase di maltempo, secondo le previsioni, sarà breve ma intensa, dopotutto siamo a metà luglio, nel cuore della stagione estiva.

Come riportato da ilmeteo.it, il vortice ciclonico colpirà prima il Nord Italia per poi raggiungere il Sud nel prossimo weekend. Sono previste piogge e conseguenti cali di temperatura già da venerdì 16, con un peggioramento nel fine settimana, con un conseguente calo delle temperature.

Forti temporali sono previsti nella giornata di domenica 18 luglio, sia a Catania che nel capoluogo siciliano, Palermo. Con temperature massime che oscillano tra 26 a un massimo di 31 °C, temperature di gran lunga inferiori a quelle registrate negli ultimi giorni, molto caldi e umidi.