Meteo Sicilia, è allerta rossa a Catania: rischio incendi e alte temperature

La protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore per la giornata odierna anche a Catania e provincia. Di seguito le temperature per i prossimi giorni.

Il caldo in Sicilia sembrerebbe non cedere. Tuttavia, a tal proposito, la Protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore per oggi che prevede un livello rosso di attenzione nelle province di Catania, Enna, Siracusa e Trapani, e di preallerta “gialla” nel resto dell’isola. Ondate di calore sono previste a Catania, Palermo e Messina, dove la temperatura massima percepita saranno superiori ai 35 gradi.

Meteo Sicilia: le temperature

Nella giornata di oggi e domani le temperature in Sicilia saranno in risalita. Tuttavia, a Catania, durante la giornata di oggi la massima sarà di 37 gradi ma la temperatura percepita arriverà fino a 42 gradi durante le prime ore pomeridiane.

Nella giornata di domani, invece, nella provincia etnea le temperature massime saranno di 35 gradi.

A Siracusa si attendono nella giornata odierna, fino a 39 gradi. Attese alte temperature anche ad Agrigento e Ragusa, dove la massima sarà di 35 gradi.