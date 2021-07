Meteo Sicilia, allerta rossa per incendi e ondate di calore a Catania

Meteo Sicilia, l'ennesimo fine settimana di fuoco sta per colpire l'Isola. La Protezione civile mette in guardia da incendi e ondate di calore.

Il meteo Sicilia è ancora rovente in questo secondo fine settimana di luglio. Nell’ultimo bollettino di avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione civile regionale, l’Isola si divide tra i rischi arancione e rosso per allerta incendi. Il livello di allerta è alto per quattro province siciliane. Oltre Catania, rischio incendi di livello rosso anche a Enna, Caltanissetta e Agrigento.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Oltre al rischio incendi su tutta la zona etnea, il meteo Sicilia indica anche un livello di preallerta per ondate di calore sulla città di Catania. Il capoluogo registrerà per le giornate di oggi, sabato 10 luglio, e domani, una temperatura massima percepita in aumento, da 35 a 36 gradi.

La situazione dovrebbe migliorare con l’inizio della prossima settimana, quando le temperature scenderanno di qualche grado. Al momento, tuttavia, non si segnalano perturbazioni in arrivo. Nel Catanese le minime si manterranno tra i 26 e i 22 gradi.

Meteo Sicilia: il rischio incendi

La siccità estiva in Sicilia non è cosa nuova, ma la situazione desta preoccupazione e un allarme che si ripete ciclicamente con l’inizio del caldo. A metà estate è già acclarata l’emergenza incendi. Nel corso della scorsa settimana il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha chiesto l’intervento dell’esercito per supportare il monitoraggio delle aree rurali interne, a maggior rischio incendio.

Durante lo scorso weekend, il forte caldo unito all’azione criminale dell’uomo ha portato a 34 roghi nell’arco di 24 ore. Nelle operazioni sono stati coinvolti un centinaio di membri della Protezione civile, 4 Canadair e 2 elicotteri. Nelle coltivazioni abbandonate le fiamme si alimentano e devastano ettari di vegetazione, arrivando, nelle aree popolate, a lambire case e a distruggere auto.