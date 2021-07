Maxi incendio nel Catanese: fiamme raggiungono auto e abitazioni [VIDEO]

Un vasto incendio, alimentato dal vento caldo, si è diffuso lungo la campagna di Belpasso: le fiamme hanno raggiunto le case ed una macchina è stata distrutta.

Nelle scorse ore, un grande incendio è partito dalle campagne di Belpasso e, anche per mezzo del vento caldo, si è allargato raggiungendo gran parte del territorio circostante. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni, alcune persone sono state costrette a rifugiarsi in casa.

Un’automobile è stata avvolta dalle fiamme ed è stata distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i Carabinieri e la Forestale.

Il sindacalista dei Vigili del Fuoco dell’Usb, Carmelo Barbagallo, ha denunciato le difficili condizioni lavorative: “Con questa emergenza incendi le squadre sono stremate ed è stato necessario richiamare personale a riposo in via straordinaria per comporre le squadre operative”.

Di seguito un video.