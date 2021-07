Aeroporto Catania, oggi sciopero di 24 ore: i voli cancellati

Previsto per la giornata odierna lo sciopero di 24 ore del personale del trasporto aereo: coinvolto anche l'Aeroporto Fontanarossa di Catania. Di seguito i voli Alitalia cancellati.

Sul sito ufficiale dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania è stato pubblicato un avviso con cui si annuncia un nuovo sciopero del personale aereo. Lo sciopero avrà luogo oggi, 6 luglio, e durerà per tutta la giornata.

La proposta parte dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

I voli cancellati e quelli garantiti

Per via dello sciopero in questione, alcuni voli verranno cancellati: si escludono, dunque, disagi per i viaggiatori.

La compagnia Alitalia ha pubblicato la lista dei voli cancellati: tra questi, alcuni riguardano anche Catania. L’Enac, al contrario, ha reso pubblico un elenco di tratte che dovrebbero essere garantite.

In ogni caso, si consiglia di informarsi sullo status del proprio volo, consultando le pagine delle compagnie aeree scelte.