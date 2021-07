Classifica sindaci de “Il Sole 24 Ore”: Salvo Pogliese agli ultimi posti

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica di gradimento di sindaci e di governatori: Salvo Pogliese, sindaco di Catania, si trova agli ultimi posti.

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica di gradimento dei sindaci in tutta Italia. Salvo Pogliese, che ha riscosso circa il 30 per cento del gradimento, si trova in fondo alla classifica.

Agli ultimi posti si trovano anche Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che ha riscosso il 35% del gradimento e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, che ha riportato invece il 39% di gradimento. Tra i sindaci siciliani, Cateno De Luca (Messina), è caduto dal secondo al 22° nell’arco di un anno.

Ai primi posti della classifica

La vetta della classifica è conquistata da Luca Zaia (governatore Veneto) e Antonio Decaro (sindaco di Bari) che hanno riscosso rispettivamente il 74% e il 65 % dei consensi.

Tra gli altri che hanno riportato buoni risultati c’è anche Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) che scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Attilio Fontana, governatore del Veneto, si trova invece in decima posizione con il 48% dei consensi. Al terzo posti si trovano Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Vincenzo De Luca (Campania) col 59 per cento.

Il passo avanti di Musumeci

La pandemia e i vari problemi finanziari hanno probabilmente pesato molto sul posizionamento di sindaci e governatori, non solo in negativo. Dopo la pandemia, infatti, Nello Musumeci ha guadagnato maggior gradimento secondo i risultati della classifica de Il Sole 24 Ore: ha riscosso un +9.2% di consenso.