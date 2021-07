Francesca Michielin in concerto in Sicilia con il suo “Fuori dagli Spazi” tour

Francesca Michielin fa tappa in Sicilia con il suo tour estivo "Fuori dagli Spazi". Ecco tutte le info su dove e quando poter assistere al live.

Francesca Michielin, una delle voci femminili più interessanti nel panorama musicale italiano contemporaneo, fa tappa in Sicilia per il suo tour estivo “Fuori dagli Spazi”. Dopo l’esperienza a Sanremo insieme a Fedez, con il brano “Chiamami per nome” che le è valso un secondo posto al festival della canzone italiana, la cantautrice torna a cantare dal vivo.

Michielin si esibirà in Sicilia il 2 agosto 2021 all’Indiegeno Fest, dopo alcune date in giro per l’Italia, a partire da Marostica il 14 luglio 2021. Il tour si chiuderà, invece, il 18 settembre a Roma.

“È passato quasi un anno da Spazi Sonori, e ve lo giuro, non vedo l’ora di tornare a cantare con voi, di tornare a sentire quell’ansietta magica prima di salire sul palco, di imbracciare il basso elettrico, di ridere perché mi sono dimenticata le parole da quanto sono emozionata. Manca sempre meno alla partenza del nuovo live Fuori dagli Spazi”, ha scritto l’artista sul suo profilo Facebook.

I biglietti sono già disponibili online e presso rivenditori ufficiali.