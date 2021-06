Indiegeno Fest pronto a partire: date e artisti dell’edizione 2021

Indiegeno Fest pronto a tornare. Annunciate le date e i primi artisti dell'evento dedicato alla musica Indie in Sicilia. Le info disponibili e gli aggiornamenti.

Mare, isole Eolie, i resti di un’antica città greca e tanta musica dal vivo: il festival siciliano della musica Indie è pronto a tornare. Anche quest’anno, al numeroso elenco di concerti Sicilia in vista dell’estate si aggiunge l’Indiegeno Fest. Sotto la suggestiva cornice del Teatro Greco di Tindari, artisti noti e meno noti si alterneranno sul palco per quattro giorni di live.

La voglia di concerti in Sicilia è forte e nelle ultime settimane sempre più band hanno annunciato una o più tappe estive nell’Isola, che per la bella stagione indossa il suo abito migliore. Al di là dei tour, l’Indiegeno Fest rappresenta uno degli eventi clou dell’estate siciliana. Giunto alla sua ottava edizione, quest’anno si terrà nei giorni: 1, 2, 3 e 5 agosto. Come da tradizione, l’ultimo concerto si svolgerà all’alba, guardando il sole sorgere e illuminare il mare dagli spalti del Teatro Greco.

La line-up completa dell’evento non è stata ancora annunciata, ma i primi nomi sono già noti. Di seguito, l’elenco con gli artisti annunciati finora:

1 agosto: Roy Paci & Aretuska.

2 agosto: Francesca Michielin, Bugo, Avicola.

3 agosto: line-up da definire.

5 agosto: Carmen Consoli e Gaudiano.

L’anno scorso, a causa della situazione sanitaria, l’evento si è svolto in formato ridotto e in molti non hanno partecipato all’evento. Chi ha fatto richiesta di voucher potrà acquistare i biglietti nei prossimi giorni solo sul sito TicketOne. Qui verrà attivata una prelazione e sarà possibile utilizzare il voucher come credito sul prezzo dei biglietti. Per tutti gli altri, i biglietti sono già disponibili sul sito dell’Indiegeno Fest.