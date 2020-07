Indiegeno Fest 2020: torna il festival della musica indie con due date

Gli organizzatori hanno annunciato le prime date dell'edizione 2020 per il momento solo due concerti ma di grande impatto, con Diodato e Elodie che si esibiranno nel teatro greco di Tindari (Me).

Torna anche quest’anno l’Indiegeno Fest, giunto alla settima edizione. Il festival si svolge come ogni anno tra Patti e Tindari, richiamando tantissima gente. Negli anni i numeri dell’evento sono cresciuti sempre di più, diventando uno degli appuntamenti più attesi in Italia per gli amanti del genere indie. A rendere unico ed emozionante l’Indiegeno Fest, non solo la musica e la qualità degli artisti sul palco, ma anche gli scenari che fanno da sfondo.

Quest’anno, però, per il momento gli organizzatori hanno annunciato solo due spettacoli. Questi, inoltre, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e col distanziamento sociale e si terranno a Tindari e non anche a Patti marina o nella riserva naturale di Marinello, come avvenuto negli scorsi anni.

Le esibizioni verranno svolte al teatro greco di Tindari, e vedranno la partecipazione di Diodato, che ha vinto l’ultimo festival di Sanremo nel giorno 4 agosto alle ore 4, nel classico concerto per aspettare l’alba con uno scorcio panoramico e mozzafiato, il mare, le isole Eolie e i resti dell’antica città greca di Tindari a fare da sfondo. Invece giorno 5 agosto alle ore 21 si esibirà Elodie, una delle principali artiste del momento, diventata popolare con la partecipazione al noto talent Amici e protagonista poi di diversi successi, specialmente di brani estivi molto apprezzati da pubblico e critica.

È saltato, invece, il concerto di Levante inizialmente previsto per giorno 1 agosto a Patti marina, per l’annullamento della tournée dell’artista siciliana in quanto non compatibile con le recente disposizioni sanitarie e di distanziamento. Per chi aveva già acquistato il biglietto è possibile richiedere un voucher per le edizioni 2020 o 2021 di Indiegeno fest, oppure il rimborso del biglietto acquistato.

Chi volesse invece acquistare i biglietti per i due concerti in programma e quindi partecipare ad Indiegeno Fest 2020, lo potrà fare dal sito del festival oppure sui circuiti tradizionali.