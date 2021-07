Variante Delta, casi in aumento in Sicilia: positivi 10 giovani

Variante Delta ancora in aumento in Sicilia: dai controlli eseguiti in aeroporto, 10 giovani risultano positivi. Preoccupa anche la situazione a Malta.

Variante Delta ancora in aumento in Sicilia. Durante i controlli di un volo Valencia-Punta Raisi, ai controlli in aeroporto sono stati individuati 10 giovani positivi alla variante. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, i giovani sarebbero tutti in isolamento domiciliare e il tracciamento dei casi sarebbe stato completato al 100% fino all’ultimo contatto.

Il totale dei contagiati dalla variante Delta nella Sicilia occidentale sale a una sessantina, ma il dato potrebbe aumentare. Si ipotizza, infatti, che la variante sia destinata a diventare predominante in Italia. Già allo stato attuale, la variante viene riscontrata nella maggior parte dei sequenziamenti eseguiti sugli arrivi da Spagna e Portogallo, obbligatori per chi rientra.

Preoccupa la situazione anche a Malta, dove una settantina di studenti italiani sono bloccati a causa di un focolaio rilevato tra le scuole di inglese dell’isola. Anche a causa dell’aumento dei contagi, il governo de La Valletta ha deciso che per entrare sarà necessario dimostrare di aver completato il ciclo vaccinale.