Tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da alcuni paesi Europei: l’ordinanza

A causa dell'incremento dei contagi da covid-19 e all'arrivo delle varianti, la Regione Siciliana, ha predisposto un'ordinanza che prevede l'obbligo di tampone per fare accesso in Sicilia da due paesi europei.

Una nuova ordinanza emanata dalla Regione Siciliana prevede controlli sanitari per chi arriva in Sicilia da Spagna e Portogallo, compreso chi ha soggiornato in tali paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Sicilia.

Tale ordinanza è stata predisposta a causa dell’espandersi della variante delta e anche all’aumento dei contagi da coronavirus in Sicilia resi noti nel bollettino di ieri.

L’ordinanza, inoltre, prevede l’obbligo di tampone per chi fa accesso nel territorio Siciliana da uno dei paesi sopracitati, anche con l’entrata in vigore del green pass. Al momento l’obbligo di sottoporsi al tampone è valido sono per la Spagna e il Portogallo.