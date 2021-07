Coronavirus Sicilia, raddoppiano i casi in un giorno ma 0 decessi

Coronavirus, la Sicilia raddoppia i casi in un giorno e in Italia per il secondo giorno di fila si registrano oltre mille contagi. I dati del bollettino.

I casi di Coronavirus in Sicilia sono ancora in aumento. Per la prima volta dopo settimane, l’Isola supera i 200 casi e rimane la prima regione italiana per incremento di positivi. I nuovi contagi sono in tutto 219 su 11.850 tamponi processati, numero raddoppiato rispetto a ieri, quando il totale si fermava a 109. Anche in Italia si registra un leggero aumento dei positivi, con 1.394 casi totali.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino dell’8 luglio

Anche il numero di attuali positivi è in aumento. Il totale è di 3.457 (+100), visto anche il basso numero di guariti e dimessi (+119). D’altro canto, nell’Isola non si registrano nuovi decessi e il totale rimane stabile a 5.987.

La situazione negli ospedali siciliani, invece, è di 2 nuovi ingressi, 128 ricoverati con sintomi e 20 pazienti in terapia intensiva. Il resto degli attuali positivi si trova in isolamento domiciliare.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

Catania rimane ancora la provincia col maggior numero di casi, seguita da Palermo. Di seguito la suddivisione nelle singole province.