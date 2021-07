Coronavirus Sicilia, oggi +109 casi e 2 decessi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: ecco l'aggiornamento quotidiano dei dati sull'epidemia nell'Isola e nel resto dell'Italia. Scende ancora il numero degli attuali positivi.

Il Ministero della Salute prosegue con la pubblicazione quotidiana degli aggiornamenti in riferimento all’epidemia da Covid nel nostro Paese. In Italia, si registrano oggi +1.010 nuovi positivi e 14 decessi. Cala di quasi 800 unità il numero degli attuali positivi, per un totale di 41.840 attuali positivi in tutta la Penisola.

Vediamo i dati per quanto riguarda la Sicilia.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Sono 109 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore, per un totale di 232.495 positivi dall’inizio della pandemia. Due i decessi nell’Isola, per un totale di 5.987 morti.

I nuovi guariti, invece, sono 228 per un totale di 223.151 guariti in tutto. Scende, inoltre, il numero degli attuali positivi di – 121 unità: sono adesso 3.357 gli attuali positivi nell’Isola.

Coronavirus Catania e altre province: i contagi

In aggiornamento…