“Vaccini tour” in Sicilia per studenti e personale scolastico: l’annuncio di Lagalla

Sessioni di vaccino in Sicilia per personale scolastico e studenti: è l'iniziativa annunciata da Lagalla per spingere la campagna vaccinale nelle scuole.

“È necessario sensibilizzare il più possibile la platea degli operatori scolastici ad aderire alle campagne di vaccinazione. Noi pensiamo di dedicare apposite sessioni di vaccinazione riservate agli operatori del settore e gli studenti dai 14 ai 18 anni. L’idea alla quale stiamo lavorando in queste ore con l’assessorato alla Salute è quella di un ‘vaccini tour’. Pensiamo nel giro di qualche giorno di avere un modello organizzativo”.

Lo ha detto ai giornalisti l’assessore all’istruzione e formazione della Regione Siciliana Roberto Lagalla, a proposito della campagna vaccinale in Sicilia riservata al personale degli istituti scolastici che stenta a decollare, a margine della conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per illustrare i risultati delle azioni avviate dalla Regione nelle scuole per diffondere la storia e la cultura tradizionale della Sicilia.

“La vicenda AstraZeneca – ha proseguito Lagalla – ha giocato un ruolo importante perché volontariamente una larga fetta ha ritenuto di non sottoporsi al vaccino, non è una colpa ma è un fatto dovuto al momento mediatico e storico. Oggi abbiamo molte più certezze scientifiche e sanitarie”.

Poi a proposito della programmazione dei vaccini in vista del nuovo anno scolastico Lagalla ha precisato: “Molto dipenderà dalla copertura vaccinale come rilevato dal comitato tecnico scientifico nazionale, dal punto di vista delle nostre iniziative, stiamo attendendo linee guida da parte ministeriale per poter declinarle in chiave regionale. In ogni caso stiamo ponendo particolare attenzione con l’assessorato alla salute in questi giorni per favorire con modalità dedicata il più largo accesso di docenti, operatori della scuola e studenti dai 14 ai 18 anni alle procedure di immunizzazione”, ha concluso.