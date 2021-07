Sicilia, 19enne si ustiona mentre lavora: ricoverata a Catania

Incidente sul lavoro in Sicilia: una 19enne è stata trasferita in elisoccorso a Catania per via di un'ustione.

Stamattina, in provincia di Ragusa, è avvenuto un incidente sul lavoro. Secondo le ultime indiscrezioni, un’operaia 19enne si sarebbe ustionata dopo essere entrata in contatto con dell’acqua bollente.

Ad ogni modo, le condizioni della giovane non sarebbero gravi. L’operaia è stata immediatamente trasportata in elisoccorso e ricoverata un ospedale a Catania.

Le dinamiche di quanto accaduto sarebbero ancora da chiarire.