Stasera in TV: in onda “Fast and Furious”

Ecco una serie di film e programmi, proposti dalla redazione di LiveUnict, da guardare stasera in TV.

Fast and Furious [Italia Uno – 21:20]: un poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto coinvolta in loschi traffici e attività illegali.

I pinguini di Mr. Popper [Canale 9 – 21:40]: Mr. Popper è un importante uomo d’affari di New York che improvvisamente eredita sei pinguini. Non avendo altro luogo li prende e li porta a casa, trasformando il suo appartamento in una sorta di zoo invernale attrezzato per accogliere gli strani pennuti. Ma naturalmente un simile cambiamento – insieme alla frequentazione assidua dei pinguini – non può non avere riflessi importanti sulla sua vita e sul suo lavoro.

American gigolò [La7 d – 21:30]: Julian Kay lavora come “gigolò” alle dipendenze di Leon Jaimes, un uomo privo di scrupoli. Un giorno il giovane incontra Michelle, la moglie annoiata del senatore Charles Straton e ne diventa l’amante, non prima di essere venuto in contatto, su richiesta di Leon, con una coppia di coniugi dai gusti “particolari”, i Rheiman. Quando Judy Rheiman viene trovata uccisa nella sua casa di Palm Spring tutto cambierà.

The international [La7 d – 23:50]: Un agente dell’ Interpol e un procuratore distrettuale provano a portare una delle più potenti banche internazionali in tribunale che sembra essere coinvolta in losche manipolazioni finanziarie oltre che nel finanziamento di guerre e terroristi.