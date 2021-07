Ryanair, acquista un volo e ne hai un altro gratis: le offerte da Catania

Compra un volo e l'altro è gratis: ecco tutte le offerte Ryanair da Catania e dagli altri aeroporti della Sicilia.

Torna la promozione Ryanair “acquista un volo e ne avrai un altro gratis”. L’offerta è valida solo per la giornata del 7 luglio ed è applicabile quando a partire sono minimo due persone.

Ryanair: come funziona l’offerta

Con la promozione “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis” è possibile ricevere il secondo biglietto con la stessa tariffa e sullo stesso volo gratis. Per farlo, basta acquistare un biglietto con tariffa Value per un volo con partenza prima del 31 luglio 2021.

Il biglietto deve essere, però, acquistato entro la mezzanotte del 7 luglio.

Voli da Catania

L’offerta si applica anche ad alcuni voli da Catania. In particolare, le destinazioni disponibili sono Budapest, Cracovia, Eindhoven, Francoforte, Katowice, Kyiv, Vienna e Rodi. In base al periodo, sono disponibili diversi prezzi. Il prezzo base è di 20,99 euro solo andata.

Voli da Palermo e Comiso

Offerte disponibili anche dagli altri aeroporti siciliani. Nello specifico, è possibile acquistare due biglietti al prezzo di uno da Palermo per raggiungere Londra, Bordeaux, Vienna, Budapest, Manchester, Santorini, Cracovia, Dublino e Bucharest.

Da Comiso, invece, sono disponibili offerte per Bruxelles e Francoforte.

Anche in questi casi, in base al giorno di partenza, è possibile trovare diversi prezzi a partire da 20,99 euro solo andata.