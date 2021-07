Concorso Ministero della Difesa: bando per 37 marescialli nelle Forze Armate

Concorso Ministero della Difesa: in Gazzetta Ufficiale. giorno 2 luglio 2021, è stato pubblicato un bando di concorso per il reclutamento, a nomina diretta, di trentasette marescialli in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate per l’anno 2021.

La scadenza per presentare la domanda è fissata al 1 agosto 2021.

I posti disponibili

Il bando mette a disposizione ben 37 posti. Questi saranno suddivisi nella seguente maniera:

12 marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanità;

15 capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle categorie specialisti del sistema di combattimento/ricercatori elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.);

10 marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto, specialità sanità.

I requisiti per partecipare

Per poter presentare la domanda, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non

sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

Sono, altresì, previsti i seguenti requisiti speciali per l’accesso al ruolo dei marescialli dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare:

essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel bando;

non aver compiuto il 32° anno di età;

per i soli posti per la categoria specialisti del Sistema di combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), essere in possesso di nulla osta di sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a «Segreto NATO».

I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono:

nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;

essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso Rapporto informativo.

Domanda di partecipazione

Chi intende partecipare al concorso deve inviare la domanda di partecipazione attraverso il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. Per completare la procedura, bisognerà essere in possesso delle credenziali SPID, CIE, CNS o apposite chiavi di accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso.

Prove

Il concorso prevede alcune prove e verifiche: prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive; prove di verifica dell’efficienza fisica per i marescialli dell’Esercito; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; prova orale; valutazione dei titoli di merito.