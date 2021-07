UNICT – Ammissione Architettura e Ingegneria edile: domanda, posti e requisiti

Online il bando di ammissione per Architettura 2021/2022, previsto il test d'ingresso a livello nazionale con un numero di posti stabilito ma che potrebbe variare.

Pubblicato il bando per la procedura di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in architettura e in ingegneria edile-architettura per l’a.a. 2021/2022. Il presente bando fa riferimento ad un decreto ministeriale valido a livello nazionale, pertanto il numero chiuso e il test d’ingresso non sono stabiliti localmente dall’Università di Catania.

Requisiti di ammissione

Necessario per poter presentare domanda è il diploma di maturità o un titolo di studio conseguito all’estero al termine di un periodo di almeno dodici anni di scolarità e che consenta l’ammissione all’Università e al corso di studio prescelto nel Paese in cui è stato conseguito. Inoltre, per i candidati internazionali è prevista una prova obbligatorio di conoscenza della lingua italiana.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale Studenti Smart_edu Unict e questa dovrà essere inoltrata nel periodo compreso fra il 1° luglio 2021 e il 30 luglio 2021. Nel momento in cui il candidato procede all’iscrizione dovrà indicare l’ordine di preferenza tra i due corsi di laurea di Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, considerando che fino allo scadere dei termini è possibile modificare tale ordine.

La domanda inoltre sarà considerata valida solo una volta che verrà pagato il contributo di euro 30, generato automaticamente sul portale studenti, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2021. Una volta finita la procedura il candidato riceverà un codice ID della domanda, utile al fine di verificare la propria posizione nelle gratulatorie finali di merito che verranno stilate in seguito alla correzione dei compiti. Le graduatorie in questione verranno pubblicate sul sito internet dell’Università di Catania entro il 2 settembre 2021.

Se lo studente candidato è stato ammesso potrà, a partire dal 3 settembre 2021, completare la procedura di immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di euro 156,00 entro il 13 settembre 2021. Verranno stilate inoltre due liste di scorrimento, una entro 16 settembre 2021 e l’altra entro il 24 settembre 2021.

Data della prova

La prova, unica per entrambi i corsi in questione, si svolgerà giorno 30 agosto 2021 presso la Cittadella Universitaria, Edificio 4 (ex Dau), in via Santa Sofia n. 64. La convocazione dei partecipanti è prevista per le ore 08:30.

Posti disponibili

Entrambi i corsi prevedono un numero complessivi di posti pari a 100 unità.

Questo è un articolo informativo, per questo vi consigliamo sempre un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.