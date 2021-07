Catania, tutti gli autovelox per il mese di luglio 2021

Il comune di Catania ha pubblicato la lista degli autovelox per il mese di luglio 2021. Ecco i giorni e le vie interessate dall'iniziativa per la sicurezza.

La direzione del Corpo di Polizia Locale informa di aver disposto presidi mobili di controllo con l’uso di Autovelox in vari siti della città di Catania per il mese di luglio 2021, per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità.

I viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata.

Si raccomanda agli utenti della strada l’osservanza delle vigenti prescrizioni in materia, al fine di non incorrere nelle relative sanzioni e a salvaguardia della sicurezza stradale.

Autovelox luglio 2021

• Viale Lorenzo Bolano (giorno 2-4-5-6-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-30-31)

• Via Don Minzoni (giorno 1-3-8-10-12-15-18-22-29)

• Viale Kennedy (giorno 1-3-6-8-9-11-12-14-16-20-22-23-25-27-28-30)

• Viale A. Alagona (giorno 2-4-5-7-13-17-19-21-24-26-29-31)