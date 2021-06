Catania, sequestrati beni per 7,5 milioni di euro: indagati due noti commercialisti

Beni per oltre 7 milioni di euro sono stati sequestrati a due noti commercialisti catanesi: truffavano gli imprenditori da loro assistiti facendo acquistare crediti inesistenti.

La Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro nei confronti dei commercialisti Massimiliano Longo, dello studio FLA, e di Antonio Paladino, quest’ultimo Presidente dell’Associazione datoriale Confimed Italia. Come spiegato dalla Procura di Catania, i due “commercializzavano modelli di evasione fiscale, in base ai quali effettivi debiti tributari sono stati compensati con inesistenti crediti erariali, per 9,5 milioni di euro”.

In questo modo, continua la ricostruzione della Procura, i due accusati truffavano gli imprenditori da loro assistiti facendo acquistare loro “crediti, ignari della loro inesistenza”, costringendoli poi “a corrispondere il dovuto all’Erario dopo aver versato ingenti somme di denaro all’organizzazione”. Per questo motivo, sono scattate le indagini patrimoniali del Nucleo PEF della Guardia di Finanza catanese: una volta comprovate le accuse, sono stati disposti dei equestri preventivi effettuati a Brescia, Roma, Ragusa, Siracusa e Catania.

I beni sequestrati sarebbero nove abitazioni, nove immobili destinati a negozi, fondi rustici terreni agricoli e i relativi fabbricati a uso abitativo, un’autovettura di lusso, quote di partecipazione in cinque società e disponibilità finanziarie su diversi conti correnti, per un ammontare in totale di ben 7,5 milioni di euro.

I due accusati e i loro consociati dovranno ora rispondere, come spiegato dalla Procura, all’accusa di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari”, come l’indebita compensazione di debiti tributari e truffa nei confronti degli imprenditori.