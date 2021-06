Ingegnere Vanni Calì torna a Catania: non ci sarà l’incontro a Palazzo degli Elefanti

L'Ingegnere Vanni Calì, oggi saluterà i concittadini a Palazzo degli Elefanti insieme al Sindaco di Catania Salvo Pogliese. L'incontro è fissato alle ore 11.30.

Oggi, martedì 29 giugno alle ore 11.30 il sindaco Salvo Pogliese riceverà a palazzo degli elefanti l’ingegnere catanese Vanni Calì rapito lo scorso 1 giugno ad Haiti e liberato dopo 22 giorni di prigionia di una gang locale.

“Ho sentito diverse volte nella giornata di oggi Vanni Calì. – ha affermato il sindaco Pogliese – Nella mattinata è rientrato a casa e abbracciato i suoi familiari sollevati dopo tre settimane di angoscia per le sorti del congiunto. È molto provato per le sofferenze patite, ma anche felice per l’affetto che gli italiani gli hanno tributato, seppure a migliaia di chilometri di distanza”.

“Nonostante le sue condizioni di salute non siano ancora ottimali, egli ha prontamente accolto l’invito a salutare i suoi concittadini nel Municipio. – aggiunge Pogliese – Anche in questo Vanni Calì conferma rare doti di garbo e signorilità, che assieme alla notevole competenza e professionalità, a Catania tanti conoscono e apprezzano”.

Inoltre, dopo il colloquio, il sindaco Pogliese e l’ingegnere Calì rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

Aggiornamento

A causa di un improvviso malessere avuto nella notte, l’ingegnere Vanni Calì, in prima mattinata è stato ricoverato in una struttura sanitaria cittadina per accertamenti clinici. Pertanto l’incontro con il sindaco Pogliese fissato per stamattina in Municipio, è stato rinviato a data da destinarsi.