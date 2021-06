Coronavirus Sicilia: oggi 6 morti e 67 nuovi positivi

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi evidenzia quasi 70 nuovi contagi in tutta l'Isola. Catania è la provincia siciliana col più alto numero di contagi.

Sono 67 i nuovi positivi in Sicilia, secondo quanto riportato dal bollettino pubblicato dal Ministero della Salute qualche minuto fa. Si tratta di un dato basso, rispetto alle settimane precedenti, ma che rivela ancora una circolazione attiva del virus sul territorio. La prima provincia per contagi in Sicilia è Catania con 15 casi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 25 giugno

Positivo soprattutto il numero che riguarda gli attuali positivi, che scende oggi di 322 unità. Il numero totale degli attuali positivi nell’Isola è di 4.431: un numero che si spera continui a scendere, anche grazie alle alte temperature di questi giorni. Alto anche il numero dei guariti, che oggi sono 383, per un totale di 220.755 dall’inizio della pandemia.

Continuano purtroppo i decessi: oggi si registrano ben 6 nuove vittime, per un totale di 5.963 decessi dall’inizio della pandemia.

I dati delle province