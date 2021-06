Emergenza incendi: nelle ultime ore 99 interventi dei vigili del fuoco

Ieri giornata da bollino nero sul fronte incendi. Richiesti numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco, complici le alte temperature registrate in questi giorni.

A causa delle ondate di calore e delle alte temperature registrate in questi giorni in tutto il territorio del catanese è ritornato anche l’annoso problema degli incendi boschivi che ogni anno mettono in ginocchio la Sicilia. Nella giornata di ieri si sono contati ben 99 interventi richiesti ai vigili del fuoco. Nello specifico:

14 nella zona del Calatino;

nella zona del Calatino; 12 nella zona Piana di Catania;

nella zona 19 in zona Catania Sud;

in zona Catania Sud; 24 fra Belpasso, Paternò e Ragalna;

fra Belpasso, Paternò e Ragalna; 27 in zona ionica fra Acireale e Giarre.

La maggior parte degli incendi è stato causato da sterpaglie, complici l’afa e le alte temperature di questi giorni che hanno reso la città di Catania in allerta rossa per ondate di calore.