Sicilia zona bianca ma rimangono le zone rosse: proroga per due Comuni

Zona rossa prorogata in Sicilia in due Comuni. Malgrado la zona bianca in vigore su tutta l'Isola, rimangono ancora dei focolai attivi.

Nonostante la zona bianca, in Sicilia rimangono ancora zone rosse. Gli ultimi aggiornamenti dell’Asp spingono alla proroga delle restrizioni in scadenza. Vengono prolungate, infatti, le “zone rosse” di Valguarnera Caropepe, nell’Ennese, e di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno. In entrambi i territori le restrizioni rimarranno in vigore sino al 1° luglio (compreso).

Lo dispone l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp competenti e sentiti i sindaci dei Comuni interessati.