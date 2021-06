Perché non bisogna mostrare sui social il Green Pass? La risposta del Garante della Privacy

A seguito dell'arrivo del green pass a numerosi cittadini, il Garante della Privacy ha spiegato perchè non bisogna pubblicare la foto del pass sui social.

Negli ultimi giorni, molti cittadini italiani stanno ricevendo un sms con la disponibilità di ricevere il green pass che permetterà di svolgere numerose attività, anche in vista dell’estate. Infatti, il green pass, servirà per gli spostamenti in Europa, e per accedere a numerosi eventi. Il green pass, tuttavia, attesta la guarigione da covid-19, l’avvenuta vaccinazione o l’esito negativo del tampone. Una volta scaricato, si presenterà con un codice Qr e i relativi dati del cittadino richiedente.

Negli ultimi giorni, però, in molti hanno pubblicato il proprio green pass sui social per mostrare la propria vaccinazione, guarigione o test negativo. Tuttavia, il Garante della Privacy, tramite un video pubblicato su YouTube, ha spiegato che non bisogna assolutamente mostrarlo sui social poiché il pass contiene una serie di informazioni personali e chiunque potrebbe rubare l’identità e compiere atti illeciti.

Dunque, il green pass dovrebbe essere mostrato solamente alle forze dell’ordine e a chi è autorizzato dalla legge tramite l’app di controllo. L’unica app autorizzata per la lettura del Qr code del green pass si chiama VerificaC19 ed è in dotazione a tutte quelle figure che per legge possono richiedere l’esibizione della certificazione. È stata sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19.

Inoltre, la verifica avviene in modalità offline e l’app non registra i dati.