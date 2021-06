Meteo Sicilia, a Catania i prossimi giorni saranno “roventi”: previsti fino a 43°

Meteo Sicilia: temperature elevatissime in tutta l'Isola. Previsti picchi di oltre 40 gradi nel weekend.

Meteo Sicilia: continuano temperature molto elevate e “caldo anomalo” in tutta l’Isola. È, infatti, il sud Italia ad essere maggiormente colpito da una delle ondate di calore più intense degli ultimi 10 anni.

Tra le zone maggiormente colpite c’è la Piana di Catania, dove sono previsti picchi di 44°C.

Meteo Catania

Da ieri la temperatura nel capoluogo etneo è stata elevatissima già dalle prime mattinate. Sulla base delle previsioni meteo Sicilia, il caldo anomalo continuerà anche nei prossimi giorni: le massime saranno di 34°-35°C in città con punte di oltre 40°C sull’entroterra.

La Protezione Civile ha, infatti, reso noto che la città sarà interessata ondate anomale di calore previste con livello di criticità 2 (arancione) per oggi 22 giugno e con livello 3 (rosso) per mercoledì 23 giugno.

Il livello 2 indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Il livello 3 indica condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Oltre 40° nel weekend

Per quanto riguarda Catania, sulla base delle previsioni meteo Sicilia fornite da 3bmeteo.com, un picco è atteso tra venerdì e sabato quando anche sulla costa si potranno raggiungere i 40°C e superare picchi di 42-43°C sulla Piana.

Un probabile abbassamento delle temperature potrebbe avvenire solo a partire da domenica ma il caldo si manterrà comunque molto intenso.

La protezione civile invita gli Enti di indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza e di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi.

Meteo Sicilia

In generale, il forte caldo sta interessando tutta la Sicilia. Già da ieri, infatti, in diverse zone dell’Isola si sono registrate temperature oltre i 35°C.

Ma questo caldo sembra non placarsi e interesserà il territorio siciliano almeno fino a sabato. Sono attese, dunque, massime fino a 40°C sulle zone interne praticamente tutti i prossimi 4-5 giorni, con temperature superiori alla media anche di oltre 10-12°C.