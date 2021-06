Coronavirus, Sicilia regione con più casi: a Catania l’aumento maggiore

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi indica l'Isola come la regione italiana con più contagi. A Catania e provincia l'incremento più alto di positivi.

I casi di Coronavirus Sicilia sono ancora bassi, ma nella regione, da lunedì in zona bianca, i contagi rallentano meno rapidamente che altrove. Il bollettino di oggi riporta nell’Isola un incremento di 133 nuovi casi su 13.310 tamponi processati, il dato più alto in Italia. In totale, invece, si registrano meno di 1.000 nuovi positivi (835 in tutto).

Coronavirus Sicilia: il bollettino

Nonostante l’aumento di casi rispetto agli ultimi giorni, il totale degli attuali positivi scende a 5.209 (-300). Frutto del numero alto di guariti e dimessi, pari a 426. I decessi, tuttavia, tornano ad aumentare: sono 7 nelle ultime 24 ore, col totale che sale a 5.945.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati con sintomi sono 226 (quarto dato più alto in Italia). Relativamente basso, invece, il numero di pazienti in terapia intensiva, 25 in tutto. I nuovi ingressi ospedalieri dell’ultimo bollettino Coronavirus Sicilia sono 2.

Coronavirus Catania e altre province

Nella regione con più casi in Italia, l’incremento maggiore resta ancora a Catania e provincia. Nel Catanese si registra circa un quarto del totale dei casi della regione. Nel dettaglio, questa la suddivisione (tra parentesi i nuovi contagi).