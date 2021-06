Incidente mortale in Sicilia: scontro tra auto e autocarro

Incidente mortale in Sicilia, ancora in fase di accertamento le cause dello scontro. Il bilancio è di un morto e due feriti.

Incidente mortale sulle strade siciliane. Un’automobile e un autocarro si sono scontrati sulla strada statale 114, ‘Orientale Sicula’, provvisoriamente chiusa a causa dell’incidente. Le cause ancora in corso di accertamento, mentre il bilancio è di un morto e due feriti.

Sul posto si è presentato il personale Anas per gestire la viabilità e per garantire la ripresa della circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento.