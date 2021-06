Sicilia, abusa della nipote e di altre due bambine: arrestato 38enne

In Sicilia, uomo arrestato per violenza sessuale su minori. Approfittava della familiarità con una delle minorenni per abusarne.

A Messina, un 38enne, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di minori. Le vittime sono tre bambine, una della quali la nipote. A scoprire le vicende sarebbe stato il papà di una delle piccole, dopo aver letto una chat sul telefonino della figlia, dalla quale si evincevano attenzioni sessuali da parte dello zio. Le successive dichiarazioni rese dalle vittime hanno delineato una grave situazione di abuso.

L’uomo, approfittando della familiarità, non ha esitato ad indirizzare le proprie morbose attenzioni nei riguardi delle tre minori, abusandone ripetutamente e inducendole inoltre a tacere. Le indagini, condotte dai poliziotti e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno confermato la gravità dei fatti e portato all’emissione della misura cautelare.