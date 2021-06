Meteo Sicilia, allerta dalla Protezione Civile: fino a 38 gradi a Catania

Meteo Sicilia: è allerta calore e rischio incendi in Sicilia. Lo comunica la Protezione Civile: Catania sarà la città più calda con picchi di 38 gradi.

Meteo Sicilia: preallerta in tutta l’Isola per rischio incendi e ondate di calore. È il Dipartimento della Protezione Civile a diramare l’allerta per tutta la giornata di oggi, dove si toccheranno punte di 38 gradi nelle città più calde. Il caldo ha investito in pieno, negli ultimi giorni, la Sicilia e nei prossimi giorni le temperature non faranno che salire.

Meteo Sicilia: preallerta della Protezione Civile

La preallerta della Protezione Civile è valida per tutto il territorio e, quindi, per tutte le province. L’allerta varierà in base alle zone: in generale, sarà media per tutte le province, tranne nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Messina, dove è indicata come bassa.

“Si invitano gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza – si legge nel bollettino pubblicato dalla Protezione Civile sul proprio sito e tramite i canali social –. In particolare si raccomanda ai Sindaci di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati. Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente avviso e di informare la SORIS, ai numeri telefonici indicati in testa, circa l’evoluzione della situazione”.

Catania la città più calda

Sarà Catania la città più calda di questi giorni. Oggi si raggiungeranno picchi di 38 gradi, secondo quanto riportato su 3BMeteo: questa temperatura rimarrà costante dalle ore 11 alle ore 18. Nei prossimi giorni, la temperatura si alzerà ancora toccando punte di 43 gradi nella giornata di mercoledì 23 giugno 2021.

Non è da escludere che, tra oggi e domani, arriveranno nuove allerte della Protezione Civile per ricevere nuove indicazioni su come gestire questa ondata di calore. Nel frattempo, si raccomanda di non esporsi troppo al caldo e di utilizzare le precauzioni necessarie, qualora fosse indispensabile rimanere fuori durante le ore più calde.