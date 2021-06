Mascherine all’aperto: verso lo stop all’obbligo, quando?

Mascherine all'aperto, verso lo stop quando? Si attende il parere del CTS, che discuterà in merito a un'eventuale data. All'incirca potrebbe essere a metà luglio.

Mascherina all’aperto: a breve potrebbe arrivare lo stop all’obbligo. Ma quando? In queste ore, il Cts ragionerà su una possibile data in cui i cittadini italiani potranno finalmente uscire senza coprire naso e bocca nei luoghi esterni. Lo stop non sembra essere previsto a brevissimo, e una data indicativa è quella della settimana del 5 luglio 2021.

Mascherine all’aperto verso lo stop: quando?

Dal 21 giugno 2021,tutta l’Italia è entrata in zona bianca tranne la Valle D’Aosta che rimane in zona gialla. Una nuovo settimana inizia con dei dati che fanno ben sperare per un numero di circa 1000 contagi nella giornata di ieri, più nello specifico 881 casi registrati, e 17 decessi segnalati.

In generale, l’Italia è quasi tornata alla normalità. Nessuna restrizione in zona bianca se non quella che riguarda l’obbligo di mascherine e di distanziamento di un metroe all’interno dei ristoranti al chiuso rimane il limite di persone ai tavoli che è di6 se non si tratta di conviventi. Ci saranno, tuttavia, nuove disposizioni per l’utilizzo della mascherina all’aperto a breve, secondo quanto deciderà il Cts. Metà luglio è la data più probabile per lo stop all’obbligo, ma gli esperti invitano comunque alla prudenza.

Molto probabilmente, qualora venisse abolito l’obbligo, si opterà comunque per l’uso della mascherina nei luoghi affollati o dove non sarà possibile mantenere il distanziamento richiesto.

Per quanto riguarda l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto, ci sono stati molti dibattiti a tal proposito. Ad esempio, in Spagna e in Francia è già stato abolito l’obbligo. Sicuramente in Italia, si attenderà che l’ultimo step venga compiuto: ovvero quello dell’allargamento della zona bianca a tutte le regioni, che si prospetta all’incirca al 28 giugno, quando anche la Valle D’Aosta potrebbe lasciare la zona gialla per diventare bianca.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito allo stop alla mascherina all’aperto, si attendere il parere del Cts che dovrebbe arrivare in giornata.