Variante Delta, casi anche in Sicilia: i sintomi della mutazione indiana

Ecco una nuova variante da Covid-19, la variante Delta si è diffusa nel Regno Unito ma sono pochi i casi in Sicilia, i vaccini dovrebbero comunque essere efficaci contro la variante

Nel Regno Unito, si sta diffondendo una nuova variante: si tratta della variante Delta conosciuta anche come variante Indiana, i sintomi principali sono mal di gola, mal di testa, naso che cola.

I sintomi della variante, infatti, potrebbe essere scambiati come un brutto raffreddore, secondo gli esperti, dato che spesso i sintomi del covid sono più gravi come la perdita dell’olfatto, del gusto, aumento della temperatura e forte tosse. Questa variante si diffonde molto velocemente, perché secondo gli studiosi è come se fosse un comune raffreddore.

Non solo nel Regno Unito ma anche in Sicilia ci sono stati dei casi, sono circa 10 le persone contagiate, che però si trovano in isolamento e sono asintomatici. Nonostante ciò restano pochissimi i casi presenti in Sicilia.

Nel frattempo, arrivano dei dati sull’efficacia del vaccino contro le varianti, secondo l’azienda Noravax il suo vaccino è efficace oltre il 90% contro il virus, incluse le sue varianti, la Pfizer ha fiducia nell’efficacia del proprio vaccino nei confronti della variante Delta. In ogni caso, i vaccini restano uno strumento utile per combattere le varianti.