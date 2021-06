Sicilia, incidente sul lavoro: muore operaio padre di due figli

Incidente sul lavoro in Sicilia, dove due operai sono finite sotto le macerie: uno di loro, padre di due figli, è morto sul colpo.

Incidente sul lavoro in Sicilia finisce in tragedia: due operai sono stati coinvolti nel crollo di un ballatoio. È successo stamattina ad Avola, intorno alle 8.40, mentre una squadra di operai lavorava alla ristrutturazione di un’abitazione di via Antonio Caldarella.

Dei due uomini coinvolti, uno è morto sul colpo sotto le macerie ed è stato poi estratto dai Vigili del fuoco. L’operaio si chiamava Sebastiano Presti, aveva 45 anni ed era padre di due figli. L’altro, che risulta gravemente ferito, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania con elisoccorso.

“Manifesto profondo cordoglio per questa tragedia ed esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta e agli operai coinvolti”, ha affermato Luca Cannata, sindaco di Avola.