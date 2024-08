Sul foglio di dimissioni del Pronto Soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, un giovane paziente di è stato descritto con il termine “SCASSAMARONI”.

L’episodio curioso è accaduto qualche giorno fa, quando il ragazzo si è recato in ospedale a causa di forti dolori legati alla sua patologia, un’ernia iatale. Non era la prima volta che il paziente accedeva al Pronto Soccorso e, oltre all’ansia provocata dal dolore, stavolta manifestava altri sintomi come il vomito, che lo avevano particolarmente preoccupato.

Dopo essere stato accolto e aver ricevuto le prime cure, è stato dimesso, ma con sorpresa ha notato il commento insolito sul documento. Il giovane ha subito denunciato l’accaduto sui social, dove la notizia è diventata rapidamente virale.