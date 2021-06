Vaccini Sicilia, nuova fornitura Moderna e Johnson & Johnson: le dosi in consegna

Nuove dosi in consegna in Sicilia: si tratta dei sieri Moderna e Johnson & Johnson.

Il fine settimana, per la Sicilia, si rivela all’insegna delle nuove forniture di sieri vaccinali: da oggi le farmacie ospedaliere sparse nel territorio dell’Isola riceveranno numerose dosi di vaccino Moderna e Johnson & Johnson, che verranno poi distribuite nei vari Punti Vaccinali territoriali.

I furgoni SDA, nello specifico, consegneranno in queste ore ben 15.000 fiale di vaccino Moderna e 12.900 del siero monodose Johnson & Johnson. Verranno successivamente così suddivise: 2.800 fiale a Giarre, 1.600 a Milazzo, 500 a Enna, 3.200 a Palermo, 1.000 a Siracusa, 1.100 a Erice, 800 a Ragusa, 800 a Caltanissetta, infine 1.100 a Agrigento.

Con questa nuova fornitura, la campagna vaccinale Siciliana può così procedere a gonfie vele: l’impennata si è avuta sin dallo scorso 3 giugno, quando il target d’età è stato quasi del tutto eliminato, permettendo ai giovani di vaccinarsi con Pfizer e Moderna, o su base volontaria con Johnson&Johnson o Astrazeneca. In più, da qualche giorno a questa parte può anche essere vaccinato il target 12-15 anni.

Le somministrazioni, dunque, sono aperte a tutti: si potrà prenotare la prima dose del vaccino tramite la piattaforma dedicata, o al numero verde 800.009.966 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20); ancora, si potrà prenotare via SMS al numero 339.9903947, attraverso gli sportelli ATM Postamat o tramite i portalettere, in servizio per il recapito su tutta l’Isola.