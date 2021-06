Ryanair, voli da Catania a partire da 5 euro: le offerte disponibili

La nota compagnia low-cost Ryanair ha lanciato offerte lampo per voli entro giugno in numerose città in Italia e all'Estero. Di seguito tutte le offerte da e per Catania a partire da 5 euro.

L’estate è alle porte e la voglia di viaggiare è in aumento e con l’incremento dei vaccini e la diminuzione dei contagi sarà possibile farlo in Italia e in Europa, anche grazie all’arrivo del Green pass. A tal proposito, la compagnia low-cost Ryanair ha lanciato numerose offerte da e per Catania: a giugno si potrà volare a prezzi stracciati.

Offerte voli da Catania a partire da 5 euro

Tra le offerte migliori, spiccano quelle legate a voli con partenza da Catania e per molte città italiane ed estere. Si potrà, per esempio, raggiungere Alghero per soli 4,99 euro a giugno 2021. O ancora, a Kyiv in Ucraina per soli 7,99 euro. Offerte allettanti anche per la Spagna, infatti la compagnia segnala l’offerta per Siviglia per soli 9,99 euro.

Offerte voli per Catania

Infine, tra le offerte di volo per Catania con prezzi ragionevoli, spiccano i voli per Pisa, Milano Malpensa e Bologna a circa 20 euro ciascuno.

I termini

Tuttavia, per usufruire dell’offerta, sarà necessario memorizzare termini e condizioni. Di fatto, l’offerta lanciata da Ryanair prevede che si prenoti entro il 16 giugno per poter viaggiare dall’11 giugno al 31 giugno 2021.