Catania, furti in via Umberto: fermato ladro seriale

Pregiudicato riconosciuto dalle immagini di videosorveglianza e colto in flagrante è stato arrestato dopo vari furti commessi presso negozi siti in via Umberto Catania.

Un pregiudicato di 43 anni, segnalato e riconosciuto dalle immagini di videosorveglianza, è stato accusato per il furto in svariati negozi su via Umberto, a Catania.

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Centrale, a seguito di una denuncia presentata lo scorso 22 maggio da un esercente, ha visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno, riconoscendo, senza ombra di dubbio, il pregiudicato, quale autore del furto in argomento.

La denuncia

L’esercente informava gli operatori che, poco tempo prima, il titolare di un negozio, attiguo alla sua attività commerciale, aveva subìto il furto del proprio telefonino ad opera di un soggetto che utilizzava lo stesso modus operandi. Reperita la denuncia, presentata l’11 marzo scorso, sono state visionate le relative immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di quest’ultimo esercizio commerciale, riconoscendo lo stesso pregiudicato, quale autore di questo ulteriore episodio di furto.

Il provvedimento

L’indagato, inoltre, è stato segnalato all’A.G. per la violazione del provvedimento emesso dal Questore di Catania, con il quale fa divieto di fare accesso e di stazionare nelle immediate vicinanze di altri esercizi commerciali, ove ha “colpito” in precedenza, uno dei quali si trova proprio lungo questa via Umberto.

Tale provvedimento scaturiva anche a seguito dell’attività del personale del predetto Commissariato, grazie alla quale, negli ultimi mesi, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato ed a numerose denunce in stato di libertà per analoghi reati commessi ai danni di titolari e dipendenti di attività commerciali site in questo centro storico.