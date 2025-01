Si chiama “Ali Fiorite” l’asilo comunale di via Carlo Forlanini, a Catania, in cui dei ladri si sono introdotti per saccheggiare ciò che trovavano all’interno. Il fatto è stato denunciato da Florinda Panzarella, consigliera del primo municipio, attraverso il suo account Instagram. “Oggi (ieri per chi legge) è una giornata triste per i bambini e le bambine dell’asilo ‘Ali Fiorite’ di via Carlo Forlanini — ha scritto la consigliera — perché al suono della campana hanno trovato la loro scuola vandalizzata e saccheggiata. Armadi divelti, cucina, bagni e ripostigli rovistati alla ricerca di qualcosa da portare via per poter rivendere compresa una vecchia lavatrice che stava per essere portata via ma probabilmente per via del peso viene abbandonata a metà corridoio”.

I furti vanno a peggiorare la già difficile situazione strutturale che sta vivendo l’istituto, come sottolinea la consigliera nel suo posto pubblicato sul social network: “I danni che ha subito oggi l’asilo comunale “Ali Fiorite” si sommano alle condizioni precarie in cui versa l’edificio e che da più di un anno denuncio in consiglio di Municipio. L’edificio versa da molto tempo in stato di abbandono con intere aule inutilizzabili e spazi per i bambini poco salubri”.

A fronte di un fatto così grave, è stato chiesto un intervento urgente all’amministrazione comunale: “È il momento che l’amministrazione comunale si assuma le sue responsabilità e dia ai bambini e le bambini delle ‘Ali Fiorite’ un luogo dove poter crescere e imparare in tutta sicurezza e salubrità”.