Amazon Prime Day: come ottenere il buono sconto da 10 euro

Amazon Prime Day in arrivo. Ecco come ottenere il buono sconto da 10 euro da spendere per l'evento Prime e quali sono gli sconti principali da non perdere.

Amazon Prime Day in arrivo, mancano ormai pochi giorni agli sconti speciali riservati agli abbonati a Prime. Due giorni di offerte su milioni di prodotti, spedizioni rapide e altro ancora. L‘iniziativa nel 2020 è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria, ma grazie a vaccinazioni e controllo della pandemia quest’anno si terrà regolarmente. Vediamo quali sono le principali novità dell’edizione Prime Day 2021 e e quando si terrà.

Amazon Prime Day giugno 2021: date e consigli

I Prime Days si terranno il 21 e il 22 giugno, con l’inizio dell’estate. Per non farsi perdere le offerte interessanti, Amazon dispensa alcuni consigli. In particolare, visto il poco tempo a disposizione, la rapidità diventerà essenziale. Per cui, durante Amazon Prime Day 2021 bisognerà:

Tenere d’occhio le offerte lampo e seguire le liste delle offerte per non perdersi occasioni a tempo limitato.

e seguire le liste delle offerte per non perdersi occasioni a tempo limitato. Guardare le offerte colorate di blu : sono quelle riservate a Prime Day.

: sono quelle riservate a Prime Day. Attivare le notifiche personalizzate per approfittare delle offerte.

Prime Days: buono sconto di 10€

Una delle novità più importanti di Amazon Prime Day, tuttavia, è un buono sconto di 10€ da poter utilizzare il 21 e il 22 giugno. Aderire all’iniziativa è molto semplice: basta una spesa di 10€ sui prodotti delle piccole e medie imprese dal 7 al 20 giugno.

Una volta ultimati gli acquisti si riceverà una mail di conferma con il buono promozionale. Attenzione, però, perché il buono ha validità soltanto durante gli acquisti dei Prime Days. Per trovare i prodotti acquistabili per ottenere il bonus basta cercare tra le categorie “Piccole e medie imprese” e fare acquisti da quella sezione.

Oltre gli sconti: le novità di Amazon Prime Day

Al di là delle offerte dei giorni 21 e 22 giugno, Amazon proporrà diverse altre iniziative non strettamente correlate al mondo dello shopping. Si partirà il 17 giugno con il Prime Day show, un evento disponibile su Prime Video e presentato da Amazon Music (due dei servizi aggiuntivi messi a disposizione per gli abbonati Prime). Al video-evento parteciperanno Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi.

Tra le offerte disponibili in occasione di Prime Day, inoltre, si segnala che già da adesso sono presenti sconti nel settore moda dei marchi Amazon e sconti sui prodotti quotidiani delle marche Amazon. Inoltre, per i clienti Prime sono disponibili ulteriori promozioni:

Fino al 15% su una selezione di pannolini.

su una selezione di pannolini. 50% di sconto sulla prima iscrizione a Twitch come cliente Prime.

sulla prima iscrizione a Twitch come cliente Prime. 25% di sconto sul primo ordine in Amazon Business.

sul primo ordine in Amazon Business. Contenuti in-game gratis ogni mese con Prime Gaming.

