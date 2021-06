Amazon Prime Day in arrivo: date ufficiali e offerte esclusive

Amazon Prime Video in arrivo, comunicate le date ufficiali del 2021. Ecco quando si svolgerà e quali sono le offerte esclusive per i clienti Prime.

Amazon Prime Day in arrivo. Sono ormai ufficiali le date delle offerte lanciate dal portale e-commerce più famoso al mondo. L’evento era stato posticipato l’anno scorso a causa della pandemia, ma quest’anno è pronto a tornare. Con l’inizio dell’estate, infatti, Amazon si prepara a lanciare offerte su milioni di prodotti, ma a tempo limitato. Scopriamo come partecipare.

Amazon Prime Day si svolgerà il 21 e il 22 giugno. Per quei giorni si abbasseranno i prezzi su milioni di prodotti, ma solo per i clienti Prime. Per accedere agli sconti quindi servirà un account col servizio a pagamento di Amazon.

Il costo dell’abbonamento è di 36 euro l’anno, con 30 giorni di prova gratuita inclusi, e consente l’accesso a numerosi servizi, tra cui spedizioni veloci, Amazon Prime Video e altro ancora. Inoltre, gli studenti universitari pagano la metà e hanno ben 90 giorni di prova gratuita e senza vincoli.

Amazon Prime Day: consigli

Con solo due giorni e milioni di prodotti di offerta è normale che ci si possa far prendere dal panico e che ci si lasci scappare gli sconti più convenienti. Per questo, sul sito di Amazon Prime Day sono disponibili diversi suggerimenti sugli acquisti.

Innanzitutto, è importante tenere d’occhio le offerte lampo. Si tratta di sconti che vengono lanciati per un periodo limitato su un numero di prodotti definito. In questo caso, il consiglio è di usare la lista delle offerte da seguire per non perdersi quelle lampo.

Chi ha un dispositivo Alexa, poi, ha un altro importante vantaggio per l’Amazon Prime Day. L’assistente vocale di Amazon può dare accesso in anteprima al meglio delle offerte dei Prime Day, senza bisogno di una password segreta. Infine, per non perdersi neanche uno sconto si può attivare una serie di notifiche personalizzate sui singoli prodotti di interesse.

Offerte Amazon Prime Day

Oltre agli sconti su milioni di prodotti, per Amazon Prime Day il colosso di Jeff Bezos mette a disposizione diversi altri servizi per i suoi clienti Prime. Nello specifico, per l’edizione Prime Day 2021 le offerte sono: