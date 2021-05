Amazon Prime Video: tutte le serie tv e i film in uscita a giugno

L'arrivo di un nuovo mese, per gli amanti dei film e delle serie TV, equivale all'arrivo di molte novità: quali saranno quelle che riguardano Amazon Prime Video?

Per gli amanti delle serie TV e dei film sulle piattaforme streaming, l’arrivo di un nuovo mese porta con sé una ventata di fresche novità. Dopo la volta degli annunci di Netflix, adesso tocca a Prime Video, la piattaforma gestita dal colosso Amazon. Quali film e serie TV sono in arrivo tra pochi giorni?

Le serie TV

Aprirà il mese di giugno la serie TV Clarkson’s Farm: chi non conosce Jeremy Clarkson, conduttore del programma automobilistico Top Gear? Stavolta, lo si vedrà impegnato in un mondo completamente diverso da quello delle auto: si impegnerà a gestire una fattoria di mille acri, senza alcuna conoscenza in materia di agricoltura. Seguirà, il 18 giugno, La Leggenda di Sergio Ramos, che vedrà in 6 puntate la storia del capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola.

Il 25 giugno sarà la volta di una serie molto attesa e di un grande ritorno: per la prima, ci si riferisce a Solos, che vedrà tra i propri protagonisti Morgan Freeman, Helen Mirren e Anne Hathaway. Per quanto riguarda la seconda, arriva la settima e ultima stagione di Bosch, tra le serie più lunghe presenti su Prime, tratta da The burning room di Michael Connelly.

I film

Inaugura il nuovo mese dei film su Prime The Mauritanian: il 3 giugno sarà disponibile il film drammatico che tratta dei 14 anni vissuti da Mohamedou Ould Slahi, incarcerato senza alcuna accusa a Cuba. Tra i protagonisti, Benedict Cumberbatch e Jodie Foster. Il 4 giugno sarà la volta di Maschile Singolare, che vedrà tra i protagonisti la comica Michela Giraud. L’8 giugno, infine, esce l’attesissimo Chaos Walking: in un futuro distopico, i due protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley si imbarcheranno in un’avventura fantastica che li porterà a fuggire dal loro insicuro mondo.