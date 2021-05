Netflix: le serie TV e i film in uscita a giugno

Sta arrivando giugno e, come ogni mese, le nuove uscite Netflix. Quali film e quali serie TV sono in arrivo? Di seguito, l'elenco.

Giugno porta una ventata di novità per gli amanti dei prodotti della piattaforma streaming Netflix. Sono in arrivo, infatti, diversi film, tra cui uno particolarmente atteso, ma non solo: arrivano anche diverse serie TV, alcune come seguiti, altre come nuovi lanci. Due in particolare sono attesissime dai fan: ma quali sono?

Netflix: le serie TV di giugno

Inaugura il mese in arrivo, il prossimo 3 giugno, la serie TV Summertime, con l’uscita della seconda stagione: tratta da Tre metri sopra il cielo, firmato da Federico Moccia, la serie porterà gli spettatori nuovamente sulla costa adriatica, nel pieno dell’estate. Lo stesso giorno farà il suo esordio Sweet Tooth: la serie post-apocalittica, che vede per protagonista un bambino ibrido umano/cervo, è particolarmente attesa poiché prodotta dall’Iron Man Robert Downey Jr. e dalla moglie, Susan Downey.

L’11 giugno, poi, farà il suo ritorno una delle serie di maggior successo dell’ultimo anno sulla piattaforma Netflix: Lupin, giunto alla sua seconda parte. La serie riprende la storia di Assane Diop, interpretato da Omar Sy: deve salvare la sua famiglia dalle trame del crudele Hubert Pellegrini.

Il 24 giugno torna Il regista nudo, per una seconda stagione: si riprende a narrare la storia del regista giapponese Tōru Muranishi. Il 25 giugno, infine, farà il suo esordio la serie TV americana Sex/Life.

Netflix: i film in arrivo

Sono diversi i film in lancio sulla piattaforma streaming a partire dall’inizio del mese. Si parte il 2 giugno, con il film brasiliano Carnaval: racconta la storia di una influencer che, mollato il fidanzato, parte per un viaggio nel quale scoprirà la vita oltre i social. Il 3 giugno, invece, esce, per la gioia dei fan di tutto il mondo, l’attesissimo Pretty Guardian Sailor Moon Eternal.

Sempre il 3 giugno, esce Dancing Queens, che racconta la storia di un’aspirante drag queen. Il 4 giugno arriva il film d’azione spagnolo Xtreme, assieme al romantico Sweet&Sour, di produzione sudcoreana. Il 9 giugno esce il fantascientifico Awake, mentre il 18 giugno arriveranno Jagame Tandhiram e Un padre. Il 23 giugno arriverà Sembrava perfetto… e invece mentre, infine, chiuderà il mese, il 30 giugno, America – Il Film, con un curiosissimo Channing Tatum ad interpretare George Washington.