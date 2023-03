Amazon Prime Video, serie tv e film in uscita a marzo 2023: i titoli

In arrivo su Amazon Prime Video tantissimi nuovi film e serie tv nel mese di marzo 2023. Di seguito i titoli più interessanti da non perdere.

Sono tantissime le nuove uscite su Amazon Prime Video nel mese di marzo 2023. Come ogni mese si arricchisce l’offerta proposta dalla piattaforma e a marzo tra i titoli in uscita più attesi abbiamo la terza stagione di “LOL- Chi ride è fuori” ma non solo.

Per tutti gli amanti delle serie tv, impossibile perdersi questi nuovi titoli:

LOL-Chi ride è fuori. La serie più amata del momento uscirà il 9 marzo . In questa stagione tra i partecipanti ci saranno l’attore Cristiano Caccamo, il comico Luca Bizzarri molti altri. I conduttori restano invece confermati: Fedez, Frank Matano.

La serie più amata del momento uscirà il . In questa stagione tra i partecipanti ci saranno l’attore Cristiano Caccamo, il comico Luca Bizzarri molti altri. I conduttori restano invece confermati: Fedez, Frank Matano. Daisy Jones & The Six. La nuova serie sarà tra le protagoniste del mese, uscirà il 3 marzo 2023. Tratta dall’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid la serie, di 12 episodi, racconterà la storia di una rock band degli anni ’70.

Tra le nuove serie TV ci saranno anche “Class of 07” , “Dom” e ” Sciame” (17 marzo); “The Power” (31 marzo) di genere Thriller.

Le sorprese però non terminano, per tutti gli amanti dei film il 24 marzo 2023 uscirà il nuovo film “Perfect Addiction” diretto da Castille Landon insieme a Kiana Madeira e Ross Bulter. Tratto dal web novel di grande successo racconta la storia di un’allenatrice di arti marziali di nome Sienna Lane che sembra vivere una vita perfetta, vita che però verrà sconvolta dal tradimento del fidanzato Jax.

Per chi ama lo sport invece il 17 marzo uscirà “Reggie”, un nuovo documentario sportivo.