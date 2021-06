Vaccini Sicilia, prevista terza dose in autunno: ecco come avverà

Vaccino Covid, in Sicilia prevista una terza dose. L'obiettivo? arrivare in autunno con una immunizzazione di massa. Ecco come avverrà la somministrazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, in Sicilia e non solo si inizia a parlare di una probabile terza dose prevista per l’autunno. Più che una probabilità, però, questa sembra essere una grande speranza per i tanti cittadini siciliani desiderosi di raggiungere l’immunizzazione a settembre.

Come riportato sul Giornale di Sicilia in edicola, sembra che sarà fondamentale se non necessario almeno un secondo e un terzo giro di vaccinazioni. Ma come avverrà la somministrazione? Al grande lavoro degli hub vaccinali, sembra che si aggiungerà quello di altri operatori sanitari. La somministrazione della terza dose avverrà, infatti, facendo forza sullo spostamento delle somministrazioni dai medici di famiglia e nelle farmacie.

“L’obiettivo è arrivare a fine giugno con la metà della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose” – ha detto Razza che, dopo un breve periodo di stop ben noto a tutti, ha presenziato alle prime riunioni in assessorato.

Nonostante il boom di vaccinazioni, tuttavia, oggi ad avere avuto almeno una somministrazione è il 40% dei siciliani. È importante, pertanto, che durante l’estate vengano fatti gli ultimi sforzi prima dei ”liberi tutti” ma, soprattutto, per arrivare in autunno con una immunizzazione di massa o quasi grazie al terzo richiamo.