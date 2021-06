Coronavirus, Sicilia seconda regione per contagi: i numeri del weekend

Coronavirus Sicilia: aumento dei contagi per l'Isola, che si piazza al secondo posto tra le regioni con il più alto numero di positivi. I dati del weekend.

Coronavirus Sicilia: sale di nuovo il tasso di positività nell’Isola, arrivando a un’incidenza del 3,8%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Vediamo, nel dettaglio, tutti i numeri del weekend.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di sabato 5 giugno

Sono 234 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia sabato 5 giugno. I tamponi processati erano stati 15.100 e l’ incidenza del 1,5%. In diminuzione rispetto ai giorni scorsi, la Regione si piazzava al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime di sabato state 8, che hanno portato il totale a 5.871. Il numero degli attuali positivi era di 7.895 con una nuova diminuzione di 423 casi. I guariti sono stati 649. Negli ospedali i ricoverati erano 441, 13 in meno rispetto al giorno precedente, quelli nelle terapie intensive erano 45, lo stesso numero rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vedeva Palermo con 28 casi, Catania 77, Messina 23, Siracusa 9, Trapani 7, Ragusa 37, Agrigento 41, Caltanissetta 2, Enna 10.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di domenica 6 giugno

Nella giornata di ieri, invece, la situazione è nuovamente peggiorata, portando il tasso di positività al 3,8%. Una percentuale che ha portato la Sicilia al secondo posto tra le regioni più colpite dal Coronavirus al momento attuale.

Le vittime sono state 2 e hanno fatto salire il totale a 5.873. Il numero degli attuali positivi è di 7.971 e tornano a salire di 76 unità i nuovi casi. I guariti sono stati solo 197. Negli ospedali i ricoverati sono 426, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 44, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 86 casi, Palermo 68, Siracusa 55, Messina 21, Ragusa 21, Trapani 14, Caltanissetta 6, Agrigento 4 e nessun caso ad Enna.