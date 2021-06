Coprifuoco, da oggi scatta a mezzanotte: cosa cambia tra zona gialla e bianca

A partire da oggi il coprifuoco scatterà a mezzanotte in tutta Italia: ecco quali sono le nuove regole e restrizioni anti-Covid.

Una delle date chiave della tanto agognata riapertura è ormai giunta: il 7 giugno è arrivato e con esso il coprifuoco a mezzanotte. Infatti, come previsto dal piano annunciato nelle settimane precedenti, nella giornata di oggi il coprifuoco sarebbe passato alle ore 24, dando più elasticità con gli orari ai ristoratori e ai clienti stessi.

Senza dubbio, un orario simile potrebbe permettere ai proprietari dei locali di avere il tempo di servire più persone ai tavoli e di poter chiudere la serata con maggior guadagno e più calma. Lo stesso vale per i clienti, che avranno modo di trascorrere più tempo all’aperto prima dello scattare del coprifuoco. Ma quali sono le principali novità in merito a coprifuoco e zona bianca?

Coprifuoco: i prossimi step

Come già anticipato, la principale novità della giornata è quella dello slittamento del coprifuoco alle ore 24. Tuttavia, se a partire da oggi il coprifuoco sarà spostato di un’ora e ci sarà un lasso di tempo maggiore per poter stare all’aperto, il prossimo step è previsto per le successive due settimane.

Infatti, secondo il piano ipotizzato dal Governo, a partire dal 21 giugno il coprifuoco sarà abolito in tutto il Paese. Questo perché la stessa data dovrebbe coincidere con la realizzazione di un’Italia tutta bianca, come mai avvenuto prima di adesso. Tuttavia, rimane fondamentale andare a guardare i dati del momento e si vedrà quindi prossimamente se il 21 giugno sarà realizzabile l’ipotesi dell’Italia bianca.

Zone bianche

Nonostante la data del 21 giugno segni un momento fondamentale per l’Italia intera, alcune regioni hanno già anticipato questo step. Infatti, i dati Covid di regioni come Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna hanno permesso a queste regioni di passare in zona bianca già a partire dal 31 maggio.

Tuttavia, adesso non saranno più le sole, perché è giunto il turno di altre quattro regioni italiane. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto. Ciò che è importante sottolineare, è che nella zona bianca è già prevista l’assenza di coprifuoco. Per le prossime zone bianche bisognerà attendere la settimana del 14 giugno, e per le ultime quella del 21 come già anticipato. Tra le regioni per le quali è previsto il passaggio in zona bianca il 21 giugno è presente anche la Sicilia.

Regole Covid in zona bianca

Tra le nuove regole Covid che subentreranno al momento del passaggio in zona bianca, oltre all’assenza di coprifuoco non è prevista alcuna limitazione oraria per i locali e gli esercizi di ristorazione. Rimane comunque l’obbligo di mascherina e il divieto di assembramento, ma in zona bianca potranno sedersi al massimo sei persone non conviventi, rispetto alle quattro della zona gialla, o due nuclei familiari.

Inoltre, ci si inizia a chiedere quali saranno le regole per la movida. Se a partire da metà giugno sarà dato il via ai banchetti di cerimonie, ai quali si potrà partecipare essendo certi di avere il green pass, il prossimo passo è definire cosa fare con le discoteche. Infatti, bisogna capire se sarà possibile aprirle in sicurezza, e quali saranno le regole per accedervi, almeno durante l’estate.