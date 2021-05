Vaccino Covid, Speranza: “Probabile terza dose in autunno”

Vaccino Covid: ci sarà una terza dose? A fare chiarezza è il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite da Fazio. Ecco cosa ha detto il ministro in merito.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto chiarezza sull’evoluzione della campagna vaccinale. Ospite durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio, Che tempo che fa, il ministro ha parlato della possibilità di un richiamo del vaccino anti Covid già nei prossimi mesi. Vediamo cosa ha detto.

Terza dose in autunno

Il Ministro Speranza ha parlato della probabilità, sempre più ovvia, di una terza dose che dovrebbe essere somministrata tra l’autunno e l’inverno.

Un richiamo quasi certo che, esattamente come per quello dell’influenza, avverrà negli studi medici di famiglia: “Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino, un richiamo che sarà probabilmente ‘modificato’ per coprire le varianti. Bisognerà dunque passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale”.

“Ora dobbiamo correre e tutti sono impegnati – ha poi concluso il Ministro – ma penso che nel lungo periodo le palestre, i centri congressi o le stazioni dovranno tornare a svolgere i ruoli per i quali sono preposti”.