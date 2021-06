Levante presenta il nuovo romanzo in Sicilia: incontro con i fan

La cantautrice Levante ha pubblicato il suo terzo romanzo intitolato "E questo cuore non mente". L'artista presenterà il libro in Sicilia e incontrerà i fan.

La cantautrice siciliana Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, torna nelle librerie con un nuovo romanzo edito da Rizzoli. Dopo i due romanzi precedenti “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”, l’artista torna a vestire i panni della scrittrice per il libro intitolato “E questo cuore non mente”.

Come annunciato dalla stessa Levante, in questo libro “ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto”.

Anita era già stata la protagonista del primo romanzo, “Se non ti vedo non esisti”, e torna ora per una nuova storia pronta ad appassionare i fan e le fan della cantautrice e scrittrice sicula. Per la promozione del libro, Levante ha annunciato un tour con alcune tappe in giro per l’Italia in presenza e online.

Tra queste, è prevista una tappa anche in Sicilia il 13 giugno 2021. L’appuntamento sarà in presenza a Ragusa, nel corso del festival “A tutto volume”, in programma dal 10 al 13 giugno. Levante incontrerà i suoi lettori e le sue lettrici e firmerà le copie del nuovo romanzo.

In Sicilia, Levante sarà inoltre in concerto il 31 luglio 2021 a Castellammare del Golfo.