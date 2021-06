Ersu, “Green Pass” e residenze universitarie: novità per gli studenti

Gli studenti con "green pass" potranno accedere alle residenze universitarie ERSU anche senza tampone: ecco le novità.

Gli studenti in possesso del “Green Pass” potranno accedere alle residenze universitarie senza obbligo di tampone, in caso di assenza superiore a dieci giorni. È quanto comunicato dall’Ersu in merito alle residenze universitarie per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Catania.

“Ai sensi del decreto anti-Covid del 22 aprile 2021 – si legge sul sito dell’Ersu Catania –, poi modificato dal decreto del 18 maggio si fa presente che la durata del ‘green pass’ per i vaccinati è stata portata da 6 mesi a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. Inoltre è stato deciso di rilasciare la certificazione contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.

La durata della certificazione verde in caso di guarigione resta di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid.